Teadlased avastasid Prantsusmaa haiglast uue viiruse

Uus Cristoli viirus sai nime Pariisi äärelinna Créteil järgi, kust see avastati. Selle tuvastamiseks kasutati metagenoomikana tuntud tehnikat. Proov võetakse kehavedelikust või koest – antud juhul patsiendi ajust – ja järjestatakse kogu seal leiduv DNA. See võimaldab tuvastada kõik proovis olevad organismid.

Avastuse teinud uurijad usuvad, et viirusel võis olla seos tekkinud ajupõletikuga. Teadlaste sõnul on aga siiski liiga vara öelda, millist rolli omas Cristoli viirus patsiendi surmas, kuna naisel oli mitu rasket haigusseisundit ja nõrk immuunsus. Praegu on kirjeldatud avastatud viirusega seoses vaid üht haigusjuhtumit. Kui neid tulevikus lisandub, saavad teadlased selle põhjustatavat haiguspilti paremini kirjeldada.