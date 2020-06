Kuidas mõttepäeviku toel ebameeldivate mõtete üle parem kontroll saavutada?

Automaatmõtted on kogu päeva jooksul meie teadvusse automaatselt ilmuvad kujutised, sõnad või mälestused. Need kaasnevad alati tugeva tunde või emotsiooniga ning annavad viiteid enda emotsionaalse seisundi mõistmiseks. Nende määratlemiseks tuleb panna tähele tugeva emotsiooni või tunde ajal teadvuses toimuvat. Laetud mõtted on tugevaima emotsionaalse laenguga.

Millised mõtted ja kujutluspildid tekkisid teadvusesse enne ebameeldivat tunnet? Milline oli neist intensiivseim? Mida ütlevad need mõtted sinu, sinu elu ja tuleviku kohta? Mida kardad juhtuvat ning mis on halvim võimalik asi, mis juhtub, kui see tunne on tõene? Mida ütleb see teiste inimestesse suhtumisest sinusse ja neist endist?