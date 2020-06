Arstiteaduskonna lõpetajad pürgivad enim nende erialade residentuuri

«Kandidaatidel on sarnaselt kõrge keskmine hinne ja motivatsioon saada eriarstiks. Kuna konkurss on tihe ja kandidaadid võrdsed, määrab koha residentuuris sisseastumiseksami tulemus,» ütles Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriprodekaan Urmas Lepner.

Üks prioriteetne eriala on psühhiaatria, kus riiklikul tasandil on eriarstide järele väga suur vajadus. Psühhiaatria residentuuri 11 kohale on esitatud 17 avaldust, neist 16 esimese eelistusena. Psühhiaatria koos laste- ja noorukitepsühhiaatria kõrvalerialaga neljale kohale esitati viis avaldust.

Populaarsed erialad olid ka restauratiivse hambaravi endodontia suund, mille neljale kohale on esitatud kümme avaldust ning ortodontia, kus kahele kohale kandideerib esimese valikuna üheksa inimest. Sünnitusabi ja günekoloogia residentuuri seitsmele kohale on esitatud 11 avaldust, millest kõik esimese eelistusena.

Radioloogia eriala üheksale kohale esitati 13 avaldust, kümnel juhul on tegemist esimese eelistusega. Ortopeedia neljale kohale on esitatud kaheksa avaldust, neist kuus esimese eelistusena. Suur konkurss, neli inimest ühele kohale, on endokrinoloogia residentuuris, kus kõigi kandidaatide jaoks on see residentuuriprogramm esimeseks eelistuseks.