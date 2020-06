Koroonaviirus võib soodustada tõsise kroonilise haiguse teket

Ilmneb üha rohkem tõendeid, et seos kahe haiguse vahel on vastastikune, vahendab Gizmodo, ja koroonaviirusesse nakatumine tõstab inimese võimalikku diabeediriski. Näiteks on mõnel koroonapatsiendil tekkinud järsk diabeediline tõsine seisund ketoatsidoos, mille tekkepõhjus seisneb sageli problemaatilises insuliini tootluses.