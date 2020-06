Teadlased uurisid, kuidas mõjutab une kvaliteeti partneriga koos magamine

Tulemustest selgus, et koos magades esineb partneritel rohkem REM-und ehk sügavat und. REM-uni on oluline mälestuste talletamise, emotsioonide reguleerimise, eduka suhtlemise ja probleemide lahendamise jaoks. Samuti leiti, et mida lähedasem on suhe, seda paremini on sünkroonis partnerite unerütm. Koos magavatel partneritel esines öö jooksul rohkem liigutamist, kuid see ei mõjutanud une kvaliteeti negatiivselt.