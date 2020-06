Kuidas õigesti puu- ja köögivilju pesta?

Toidu ja toiduohutuse eksperdid USA toidu- ja ravimiametist ning USA haiguste kontrolli- ja ennetuskeskusest soovitavad kasutada ainult jahedat vett. Eelmainitud ained võivad omakorda tervisele ohtlikud olla ning need on enamiku kahjulike ainete toodetelt eemaldamiseks tarbetud. Valgendiga toidu puhastamine võib inimese ära tappa.

Puu- ja köögiviljade värskelt enne söömist jaheda veega pesemine on hea hügieeni- ja toiduohutuse harjumus. Tükk aega enne pole neid mõtet aga pesta, sest see võib tekitada keskkonna, kus bakterid hakkavad suurema tõenäosusega vohama. Enne puu- ja köögiviljade pesemist tuleb korralikult pesta enda käed seebi ja veega ning veenduda, et tarvikud, millega toitu ette valmistatakse on samuti puhtad. Mõistlik on ära lõigata nähtavalt mädanenud osad.