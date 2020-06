Onkoloogide seltsi uueks juhiks sai dr Jüri Teras

Juhatuse esimeheks valitud regionaalhaigla üld-ja onkokirurgia keskuse juhataja dr Jüri Teras sõnas, et uus juhatus peab väga oluliseks tegevuseks koostöö tõhustamist, kaasates senisest enam teist suurimat onkoloogide erialühendust Eesti onkoteraapia ühingut ning Kliiniliste onkoloogide seltsi. «Patsiendi huvides on terviklik lähenemine ja erialadeülene koostöö,» ütles dr Teras ja lisas: «Tänapäevast vähiravi saab kvaliteetselt pakkuda vaid multimodaalsete vähiravikeskuste toel. Kõik erialad, mis tegelevad vähiraviga on ühtviisi tähtsad ning olulised. Ei saa eelistada kirurgiat kiiritusravile või tõsta esile keemiaravi. Igale ravimodaliteedile on oma aeg ja koht, nad täiendavad üksteist ning eesmärk saab olla ainult üks – parimate ravivõimaluste pakkumine patsiendile. Kindlasti ei saa unustada siin ka siduserialade rolli. Tihti sõltuvad raviotsused ka patoloogide, radioloogide ning teiste kolleegide olulisest panusest ja meie, kui erialaspetsialiste koondava seltsi, esmaseks eesmärgiks on ühtse diagnostilise- ja ravikvaliteedi tagamine terves riigis. Ma näengi enda eesmärki Eesti onkoloogide seltsi juhatuse esimehena järgmise kahe aasta jooksul seista nende põhimõtete eest.»