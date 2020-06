Teadlane selgitab, kuidas mõjub päike tervisele ja kui kiirelt võib hävitada koroonaviiruse

Võib arvata, et enamik eestlasi esindab teist ja kolmandat nahatüüpi. Lapse nahk on õhem ja tundlikum ning isegi lühike aeg keskpäeval päikese käes õues võib põhjustada tõsiseid põletusi. Seetõttu klassifitseeritakse nad esimesse nahatüüpi.

Melanoomi haigestub üha rohkem inimesi

Melanoom on nahavähi tüüp, mis areneb siis, kui melanotsüüdid (rakud, mis annavad nahale päevituse või pruuni värvi) väljuvad kontrolli alt. On leitud palju melanoomi riskifaktoreid, kuid kokkupuude ultraviolettkiirgusega (UV) on enamiku melanoomide peamine riskitegur.

2018. aastal diagnoositi maailmas ligi 300 000 uut haigusjuhtu. Suurim registreeritud melanoomi esinemissagedus on Austraalias, kus aastane esinemissagedus on vastavalt 10 ja üle 20 korra suurem kui Euroopa naistel ja meestel. Kui maailmas on melanoom vähkide esinemissageduse järgi 19. kohal, siis Austraalias kolmandal. Austraalias nimetatakse melanoomi sageli «Austraalia riiklikuks vähiks».

Viimastel aastatel on melanoomi haigestunud patsientide arv kasvanud ka Eestis. Sel teemal kaitses mõni aeg tagasi Tartu Ülikoolis magistritöö Margit Marjamäe, kelle andmetel diagnoositi Eestis 15-aastastel ning vanematel isikutel perioodil 1970–2015 kokku 4771 nahamelanoomi esmasjuhtu. Uuritud ajaperioodi iseloomustab nahamelanoomi haigestumuse pidev tõus – nii meestel kui naistel tõusis standarditud haigestumus keskmiselt 4% aastas.

Mitmed teadlased väidavad, et mõõduka päikese käes viibimisega kaasnev tervisemõju võib tegelikult kaaluda üles riskid. Ühendkuningriigi Edinburghi ülikooli teadlased juhivad konkreetselt tähelepanu sellele, et päikese käes viibimise kasu südame tervisele kaalub kaugelt üles nahavähi tekke riski.

Hea uudis on ka see, et ereda suvepäikese UV-kiirgus hävitab üheksa kümnendikku Covid-19 viirusest 34 minutiga, väidavad Ühendriikide viroloogid oma ajakirjas Photochemistry and Photobiology avaldatud uusimas uurimuses.

Tekib küsimus, miks siis päikesepaistelises Floridas suureneb viirusega nakatunute hulk. Siiski hoiatavad paljud teadlased päikese UV-kiirguse kahjuliku toime eest.