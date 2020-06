Arst selgitab, kuidas kaitsta end päikeselõõsas nahakahjustuse tekkimise eest

Tihti päevitatakse liiga innukalt ning saadakse päikesepõletus. Samuti on palju räägitud päevitamise seosest nahavähiga. Milline on praegune meditsiini seisukoht selles küsimuses?

Kõik, mis te väitsite, vastab tõele ja siinkohal meditsiini arvamus muutunud ei ole. Päevitamine ja päevitunud nahk ei ole tänapäeval tervislik. Päike kahjustab nahka, selle DNA-d ja tõstab nahavähi tekkeriski.

Teisalt jällegi on ju teatud kogus päikest oluline D-vitamiini ammutamiseks ning vabas õhus liikumine tuleb tervisele kasuks. Kuhu tõmmata piir?

On tehtud erinevaid uuringuid ning nüüd teame, et D-vitamiini saame kätte juba esimese 10 minutiga. Samas ei ole teda võimalik talletada, nagu mõned väidavad, et «laevad talveks akusid».

Päevitamisel on ka olemas kuldsed reeglid, mida järgida. Ei tohi võtta päikest siis, kui ta on väga intensiivne ehk 11–15 vahel, keha tuleb katta riietega, tuleb kanda päikeseprille ja mütsi. Viimast eriti mehed, kellel on kiilanemise tulemusel pealagi haavatavam. Kui on tehtud nahaprotseduure, näiteks happekoorimine või laserprotseduurid, siis ei tohi päikest võtta. Samuti tuleb päikesest hoiduda päikesetundlikke ravimeid kasutades. Väga oluline on kaitsta päikese eest beebisid ja väikelapsi.

Vaadates meie randasid näeme, et sellel ajavahemikul on just kõige rohkem rahvast. Kas need inimesed seavad oma tervise ohtu?

Paraku nii see on. Kõige enam tuleb hoida alla 18-aastaseid, sest noorena saadud päikesepõletus tõstab nahavähi tekkeriski. Eakamad inimesed, kes minu vastuvõtule satuvad ja ütlevad, et nad enam ei päevita, paraku oma nahavähi tekkimise riski sellega ei vähenda. Kõige suurem kahju tulebki lapsepõlvest.

Kas see tähendab, et kui inimene ei ole esimese 18 aasta jooksul päikesepõletust saanud ning on päevitanud väga mõõdukalt, siis võib ta vanemas eas julgemalt rannailma nautida?

Keskpäevane rand tuleks siiski ära unustada. Ma vaatan ikka kriitilise pilguga, kui näiteks «Aktuaalses kaameras» ilmateadet edastades öeldakse jälle, et homme on suurepärane rannailm. Me peame oma tervisekäitumist muutma ja mõistma, et päevitunud nahk ei ole tervise sümbol. Ta ei vähenda tselluliiti ega tee kauniks, vaid viib nahavähi tekkeni.

Selge on, et liival praadimine on vale, kuid vabas õhus liikudes hakkab päike paratamatult külge. Kas ka see on kahjulik?

Saame kasutada riideid, päikesekaitsevahendeid (30 või 50 SPF) ning paljusid tegevusi saab vabas õhus teha ka varjus olles.

Kas päikesekaitsekreem on piisavalt efektiivne, et end päikese käes julgemalt tunda?