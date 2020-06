Pirita perearstikeskus läbib põhjaliku uuenduskuuri

«Projekti käigus rekonstrueeritakse hoone soklikorrus, samuti esimene ja teine korrus ning tänu juurdeehitusele tuleb hoonesse tublisti ruumi juurde. Välja vahetatakse maja katus, hoonesse paigaldatakse lift ning parkimine muutub mugavamaks,» sedastas linnaosavanem. «Põhjaliku uuenduse läbiv hoone saab juurde 540 ruutmeetrit pinda. Kui praegu on majas 820 ruutmeetrit, siis uuendatud hoone netopind koos juurdeehitusega on plaanitud 1361,5 ruutmeetrit,» täpsustas Liinat.

Ootused uuele rekonstrueeritavale perearstikeskusele on suured. Perearst dr Kaili Toompuu sõnul annab pea poole võrra suurem maja ja rohkem arste võimaluse taotleda tervisekeskuse staatust. «See omakorda tähendab, et edaspidi on keskusel näiteks oma füsioterapeut, günekoloog ja ämmaemand, mitte lepingulised töötajad nagu praegu. Suur saal võimaldab klientidele taastusravi siinsamas, Pirital,» sõnas dr Toompuu.