29. juuni on sklerodermia päev: mida see harv haigus endast kujutab?

Kui sklerodermia (SSc) mõjutab kopse, võib see põhjustada interstitsiaalset kopsuhaigust (ILD), mida tuntakse SSc-ILD-na. ILD on sklerodermiahaigetele suur risk: kuni 90 protsendil süsteemse skleroosiga inimestest võib tekkida interstitsiaalne kopsuhaigus. See on ka sklerodermiast tingitud suremuse peamine põhjus, moodustades peaaegu 35 protsenti sklerodermiaga seotud surmajuhtumitest.