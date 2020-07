Tänapäevane päevitamistrend sai alguse kuulsa moedisaineri päikesepõletusest

Päevitamise populaarsus on ajaloos palju kõikunud paanilisest enesekatmisest ülepruunistumiseni. Ihaldusväärse nahavärvi saavutamine on aga sageli rohkem lähtunud «ilu nõuab ohvreid» põhimõttest ja luksuslikuks peetavast kui sellest, mis tegelikult tervislik on. Näiteks tänapäevane päevitamine sai hoogu Coco Chaneli puhkusereisil saadud päikesepõletusest.