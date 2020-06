Uuring: inimene ei suuda eristada terve ja haige köhatusi

Uuringu juhtivautor Nicholas M. Michalak ütles, et varasemad uuringud on näidanud, et haige ja terve inimese köhimise vahel on erinevused olemas, kuid nüüd selgus, et inimese kõrv ei pruugi neid eristada. Seejuures on uuringud näidanud, et teiste meeltega, näiteks nägemise või lõhna abil, suudab inimene üsna täpselt hinnata nakatumist mõnda haigusesse.