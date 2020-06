Vaata järele: millise sünniaastaga naisi oodatakse see aasta rinnavähi sõeluuringule

«Rinnavähki on võimalik avastada enne, kui kasvaja on tekitanud kaebusi ja organismis levima hakanud. Seetõttu on rinnavähi varajane avastamine ülioluline, kuna võimaldab alustada ravi õigeaegselt ning haigust on võimalik edukamalt ravida,» ütles haigekassa esmatasandi teenuste peaspetsialist Made Bambus.

Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule 50–69-aastaseid ravikindlustatud naisi iga kahe aasta järel. Tänavu on kutsutud sõeluuringule ravikindlustatud naised, kes on sündinud aastatel 1953, 1954, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968 ja 1970.

Sihtrühma kuuluvatele naistele saadab vähi sõeluuringute register läbi rahvastikuregistri e-postile nimelise kutse. Kui e-posti aadress puudub, siis saadetakse paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Seepärast on väga oluline, et iga naine kontrolliks oma kontaktandmete õigsust rahvastikuregistris. Seda saab teha läbi riigiportaali eesti.ee. Kutsele on märgitud kõikide uuringuid teostavate raviasutuste kontaktid ning saatekiri sõeluuringule on leitav patsiendiportaalist www.digilugu.ee.

Uuringus osalemiseks aga ei pea ilmtingimata jääma kutset ootama. Kui Sinu sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb helistada endale sobivasse tervishoiuasutusse. Lisaks haiglatele on võimalik rinnavähi sõeluuringut teha ka mammograafiabussides, mis külastavad Eesti erinevaid maakondi terve aasta vältel. Sõeluuringut teostavate raviasutuste ja mammograafiabusside kontaktid on leitavad haigekassa veebilehelt.

Rinnauuringule saab minna ka sõeluuringu väliselt ning selleks ei pea kuuluma sõeluuringu sihtrühma. Uuringule minekuks on esmalt vajalik pöörduda pere- või naistearsti poole, kes kontrollib patsiendi tervist ja vajadusel suunab rinnauuringule. Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas on rinnakabinetid, kuhu saab pöörduda ka ilma saatekirjata.

Mammograafiat tehakse alates 30. eluaastast rinnakaebustega naistele arsti saatekirja alusel ja alates 50. eluaastast ennetusena iga kahe aasta järel.