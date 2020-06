Hiinas avastati uus seagripi tüvi

Hiina ülikoolide ja Hiina haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse teadlastest autorid märgivad, et tüvel on kõik peamised tunnused, mille kohaselt on sel kõrge nakatamise võime ka inimestele.

USA teadusajakirjas PNAS avaldatud uurimusest selgub, et Hiina eri piirkondades sigadelt võetud proovide põhjal avastatud uue seagripi nimetus on G4 ning see on geneetiliselt tulnud H1N1 tüvest, mis põhjustas 2009. aasta pandeemia.