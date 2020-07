Kuidas lasterikastes kohtades peatäidest lahti saada?

Peatäi ehk Pediculus humanus capitis on lame, seesamiseemne-suurune verdimev parasiit, kellel on kolm paari jalgu ja ta elab inimese peas juustega kaetud alal. Tema keha on pruunikas, tingud valkjad ning täist kolm korda pisemad. Parasiit toitub inimese verest, tehes seda iga 3–6 tunni järel. Peatäi ei hüppa ega lenda, kuid on võimeline väga kiiresti roomama, mistõttu levib otsese või kaudse kontaktiga. Sagedasim nakatumine peatäidesse toimub nakatunuga lähikontaktis olles, kuid see võib toimuda ka esemete (müts, sall, kamm) kaudu. Kõige sagedamini nakatuvad eelkooli ja põhikooli ealised lapsed vanuses 5–13 aastat ja nende perekonnaliikmed.