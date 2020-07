Ettevaatust: kodus ise juukseid värvides ole teadlik nendest soovitustest

Juuksevärvide peamine jagunemine:

ajutised juuksevärvid (kergvärvid ja toonivad šampoonid-palsamid) – kuluvad maha peale mõnda pesukorda;

poolpüsivärvid – kestavad umbes 6–10 pesukorda;

püsivärvid.

Kõige ohtlikumateks aineteks juuksevärvides peetakse järgmisi ühendeid – parafenüleendiamiin (PPD) ja tolueen-2,5-diamiin (PDT). Kusjuures ka ühekordne suukaudne PPD doos võib lõppeda neerupuudulikkusega; pikaajaline kokkupuude (naha kaudu või sissehingamisel) võib põhjustada limaskesta ärritust, astmat, turseid ja maksa kahjustusi. Juuksevärvi segudes sisalduv vesinikperoksiid muudab PPD kantserogeenseks (n-ö vähki tekitavaks), PPD-d sisaldavad juuksevärvid võivad põhjustada ka juuste väljalangemist. PPD võib sisalduda ka «musta henna» pähe müüdavates toodetes, mida kasutatakse «henna» tätoveeringuteks, kuid looduslik henna ei ole kunagi must.

Kahjuks ei ole võimalik tekitada täielikku nimekirja ohtlikest ainetest juuksevärvides. Näiteks ainete kantserogeensuse hindamiseks tehtavad teadusuuringud keskenduvad pigem nn tervete ja haigete võrdlemisele, kuid nende põhjal on võimatu öelda, milline aine või ühend konkreetselt mingit vähivormi on tekitanud. On võimalik, et juuksevärvides kokku segatuna muutuvad mõned ained koostoimes kantserogeenseteks. Kasvajate teke juuksevärvide kasutamise tagajärjel on tõenäolisem, kui kasutada tumedaid toone, püsivärve või juuksevärvi regulaarselt pika ajaperioodi jooksul.

Ohutu (neile kellel pole allergiat) ning peanahale ja juustele kasulik on kasutada juuste värvimisel hennat või tumedamate toonide saamiseks hennale lisaks ka indigot. Siinjuures aga tuleb arvestada, et tagasipöördumine nn «tavavärvide» juurde on keeruline, kuna hennat ei saa juustest samamoodi eemaldada kui «tavavärvi». Samamoodi võib henna anda juba varem kasutatud värviga ettearvamatu tulemuse, seetõttu tasuks enne hennatama asumist tutvuda hoolega vastava materjaliga näiteks sellelt lehelt või siit.

Pea meeles, et tegelikkuses on nn ohutut juuksevärvi nii kaubanduskettidest kui ka veebist raske leida, kuna reklaamitavad tooted on sageli müüjate sõnul naturaalsed ja orgaanilised. Ka n-ö looduslikud tooted võivad tekitada allergiad!

Koduse juuksevärvimise meelespea