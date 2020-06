Arstid hakkavad jälile saama koroonaviiruse tüsistuste ulatusele

«Arvasime, et see on ainult hingamisteede viirus. Selgub, see ründab kõhunääret ja südant, samuti maksa, aju, neere ja muid organeid. Me ei arvanud seda alguses,» tõdeb dr Eric Topol, kardioloog ja Californias asuva Scrippi teadusuuringute tõlkeinstituudi direktor.