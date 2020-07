Retseptid: poputa kiharaid isetehtud juukseõli ja loputusseguga

Juukseid on võimalik puhastada ja hooldada ka looduslike ning kodus olevate käepäraste vahenditega. Valmistada võib peanaha ja juuste tervist toetavaid segusid, mille koostisosade hulka kuuluvad taimeõlid, eeterlikud õlid, taimeteed erinevatest taimedest, õunaäädikas, lilleveed jms. Selliste segude valmistamine on innustav ja inspireeriv, kodustes tingimustes lihtsalt tehtav ning ohutu kasutada, kui peetakse kinni eeterlike õlide soovitatud doosidest. Taimeõlid võib võtta köögiriiulilt, kuid kasuks tuleb, kui looduslikud materjalid on saadud mahetaimedest, ostetud looduspoest, kirjutab Tervisekaitse spetsialist Tartu Tervishoiu Kõrgkooli blogis.