Leiutati kinnas, mis tõlgib viipekeele otse kõneks

Seade sisaldab andureid, mis kulgevad piki nelja sõrme ja pöialt, et tuvastada iga sõna, fraas või täht, mis on olemas Ameerika viipekeeles.

Seejärel saadetakse need signaalid juhtmevabalt nutitelefoni, mis tõlgib need suuliseks kõneks kiirusega üks sõna sekundis.

California ülikooli teadlased, kes seadme välja töötasid, usuvad, et uuendus võimaldaks kurtidel lihtsamini suhelda. «Loodame, et see avab viipekeelt kasutavatele inimestele lihtsa võimaluse suhelda otse, ilma et oleks vaja kedagi tõlkima,» ütles juhtivteadur Jun Chen.