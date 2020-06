USA ekspert avaldas, miks koroonavaktsiin ei pruugi anda soovitud tulemust

Valitsuse toetusel loodetakse järgmise kolme kuu jooksul laiaulatuslikes kliinilistes uuringutes uurida kolme koroonaviiruse vaktsiini, vahendab CNN.

«Parim, mida me eales teinud oleme, on leetrid, mille efektiivsus on 97 kuni 98 protsenti,» ütles Fauci, pidades silmas tõhusat leetrivaktsiini. «See oleks imeline, kui me sinna jõuame. Ma ei usu, et me seda teeme. Ma lepiksin 70, 75 protsenti efektiivse vaktsiiniga.»

Eelmisel kuul tehtud CNN-i küsitluses ilmnes, et kolmandik ameeriklastest ütleb, et nad ei ürita end koroonaviiruse vastu vaktsineerida, isegi kui vaktsiin on laialdaselt saadaval ja madala hinnaga.

Faucilt küsiti seepeale, kas 70–75 protsendise efektiivsusega vaktsiin, mida laseb süstida ainult kaks kolmandikku elanikkonnast, tagaks karjaimmuunsuse koroonaviiruse vastu.

«Ei, ebatõenäoline,» vastas ta.

Karjaimmuunsus tekib, kui enamik elanikkonnast on nakkushaiguse suhtes immuunsed kas varasema haiguse põdemise või vaktsineerimise kaudu, nii et selle levik inimeselt inimesele on ebatõenäoline.

Fauci märkis, et riigis on kohati levinud üldine teaduse-, autoriteedi- ja vaktsineerimisvastane hoiak, ning seda suhteliselt murettekitavalt suure protsendi inimeste hulgas.

Ta ütles, et arvestades vaktsiinivastase liikumise jõudu, on «palju tööd teha», et harida inimesi vaktsiinide osas.

«See ei lähe kergelt,» sõnas ta. «Igaüks, kes arvab, et see saab olema lihtne, ei ole reaalsusega silmitsi. See saab olema väga keeruline.»

Fauci ütles, et valitsusel on vaktsiinikoolituse programm vaktsiinivastaste teadete vastu võitlemiseks.