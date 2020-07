Dr Fauci palub vältida üht peamist koroonaviiruse kasvulava

«Baarid: tõesti mitte hea, tõesti mitte hea. Kogunemine baaris, siseruumides tähendab halbu uudiseid. Me peame selle tõesti lõpetama,» ütles Fauci.

Pärast seda, kui osariigid hakkasid end järk-järgult taasavama, on baarid osutunud ideaalseks viiruse kasvulavaks, väidavad tervishoiutöötajad.

Osa USA baaride omanikest on sunnitud uksed teist korda sulgema.

Pärast kuu alguses Michiganis asuva East Lansingi baari külastamist nakatus koroonaviirusesse vähemalt 85 inimest. Louisiana tervishoiuametnikud väidavad, et on saanud vähemalt 100 koroonapositiivsete juhtumite aruannet inimestelt, kes külastasid Baton Rouge'is asuvaid Tigerlandi baare.

Üks Idaho maakond keelustas taas baarides ja ööklubides käimise, kui selgus, et paljud osariigi uued haigusjuhtumid olid seotud inimestega, kes teatasid, et käisid öösel väljas pidutsemas. Californias käskis kuberner pühapäeval seitsmes maakonnas baarid sulgeda mõni päev pärast seda, kui öeldi, et juhtumite arvu suurenemist ajendasid noorte kogunemised.