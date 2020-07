Hiina katsetab vastuolulist koroonaviiruse vaktsiinikandidaati sõjaväel

Vaktsiini, mida tuntakse kui Ad5-nCoV, töötasid välja Pekingi Biotehnoloogia Instituut, mis on osa Hiina valitsuse sõjaväemeditsiini teadusakadeemiast, ja vaktsiinifirma CanSino Biologics.

Hongkongi börsile esmaspäeval tehtud avalduses teatas CanSino, et Hiina sõjaline keskkomisjon andis vaktsiinile 25. juunil heakskiidu. Eriluba kehtib ühe aasta ja ainult sõjaväelastele.

Hiina on korduvalt rõhutanud, et tema sõjavägi on jäänud pandeemiast puutumata – ametnikud väitsid, et Hiina rahva vabastusarmees (PLA) ei ole registreerinud ühtegi koroonaviiruse juhtumit.

USA vaatlejad on aga väited kahtluse alla seadnud, märkides, et PLA on üks maailma suurim armee, muutes statistiliselt ebatõenäoliseks, et tema töötajad pole viirusega kokku puutunud.

Hiina valitsus ega CanSino pole öelnud, kui laialdaselt vaktsiini levitatakse, millised üksused selle katsetamiseks valiti või kas see on sõjaväelastele kohustuslik või vabatahtlik.

CanSino avalduse kohaselt on uue vaktsiini kliinilised uuringud näidanud «head ohutusprofiili», mille esialgsed tulemused näitavad, et Ad5-nCoV suutis ennetada haigust, mida põhjustab SARS-CoV-2.

CanSino teatas juba mais, et Kanada valitsus lubab Ad5-nCoV vaktsiini inimkatseid. «See vaktsiinikandidaat on paljulubav,» ütles Kanada riikliku teadusnõukogu president Iain Stewart toona avalduses.

Hiina on üks paljudest riikidest, kes peavad võidujooksu ajaga, et saada koroonaviiruse vaktsiin. Koroonaviirus on maailmas nakatanud praegu enam kui 10,3 miljonit inimest ja selle ohvreid on vähemalt 505 000.

Praegu on Maailma terviseorganisatsiooni andmetel kogu maailmas kliinilistes uuringutes vähemalt 17 vaktsiini, millest kaheksat töötatakse välja Hiinas.