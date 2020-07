Toiduvalik juhuks, kui enda naljad ei aja naerma enam ennastki

Stress võib põhjustada liigset söömist – selle vältimiseks on soovitatav süüa põhitoidukordade vahepaladeks täisterakuklit, näkileiba, väherasvaseid küpsiseid. Süsivesikuterikka, kuid madalama rasva ja valgusisaldusega toidu seedimine võtab kauem aega ja võib aidata kaasa veresuhkru taseme stabiliseerimisele.

Pingelise eluga kaasas käiva peavalu ja väsimuse üks põhjuseid võib olla magneesiumipuudus. Aedviljadest on hea magneesiumiallikas spinat ja teised rohelised lehtköögiviljad, lisaks võiks toiduvalikut rikastada sojaubadega.

Toore juurvilja söömisel on võimalik stressi vähendamisele füüsiliselt kaasa aidata – tükeldatud juurvilja närimine aitab vabastada lõualuu sinna kogunenud pingetest ja nii toimub üldine rahunemine.

Ka rasvarikas lõhekala on kõrge magneesiumisisaldusega; lisaks sisaldab see omega-3 rasvhappeid, mis pidurdavad stressihormoonide taseme tõusu ning aitavad eemal hoida südamehaigused ja depressiooni. Soovitatav on süüa vähemalt 100 grammi lõhet või tuunikala paaril päeval nädalas.