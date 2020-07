Koroonaviiruse esimene laine Eestis on lõppemas

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul oli otsutav hetk õigeagene eriolukorra väljakuulutamine 13. märtsil. Minister märkis, et kriisi tagantjärele õppetund ongi võib-olla see, et kui on küllalt raske prognoosida, kui suureks võib kriis minna üle maailma, siis on mõistlik võtta seda tõsiselt.