Koroonaviirus võib põhjustada lastel neuroloogilisi sümptomeid

Selle põhjuseks on asjaolu, et hingamisteede sümptomid võivad lastel olla kerged ja kiiresti mööduda.

Mitmekülgne mõju

Londoni King’s College`i lasteneuroloog dr Ming Lim märkis, et uudne laste põletikuline multisüsteemne sündroom on tuvastatud viimastel kuudel Suurbritannias umbes 300 juhul.

Lasteneuroloog ütles, et uus uuring on esimene, mis teatas PIMS-TS-i all kannatavate laste neuroloogilistest sümptomitest, lisades, et seisundi pikemaajaline neuroloogiline kulg ja tagajärjed vajavad nüüd kiiret hindamist.