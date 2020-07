Eksperdid selgitavad, kuidas tekib ühtlane pruun jume

Pigmendilaigud ja tedretähnid – mida ütlevad need naha kohta?

Tedretähnid ei ole ohtlikud, aga võivad anda märku, et nahk on õrn ja võib vajada tugevamat päikesekaitset. Enamasti tekivad need UV- kiirguse toimel ja trügivad nähtavale päikselisel ajal. Talveks lähevad need tavaliselt peitu. «Tedretähnid ei ole hoiatus, et oled liiga kaua päikese käes viibinud – see on keha loomulik päikesekaitse,» ütleb Hintser ja lisab, et tähnide võimsat esiletikkumist aitab ära hoida päikesekaitsekreem.