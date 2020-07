Eksperdid hoiatavad nutitelefoniga kaasnevate terviseriskide eest

Arvestades, et telefon on inimesega alati kaasas ja aktiivses kasutuses, võib selle pinnalt leida tervisele kahjulikke baktereid ja viiruseid. Ühe uuringu kohaselt leiti, et üks telefon kuuest oli saastunud Escherichia coli e. soolebakteriga, kes elab põhiliselt soolestikus ning pääseb telefonile ja sealt ohtlikult näo ligi korralikult puhastamata käte abil.