Uuring: istuvad naised koguvad kilosid

Elame istuval ajastul ja on ammu teada, et ülemäärane istumine mõjutab meie tervist. Tartu Ülikooli magistritöös vaadeldi istuva eluviisi mõju 25–33-aastaste naiste ja meeste tervisele. Kuigi liigne istumine ei ole kasuks kummalegi sugupoolele, mõjutab see märkimisväärselt just naiste vöö- ja puusaümbermõõdu suhet.