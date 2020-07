Mõõdetav rahakulu, mõõtmatu hingevalu: Eesti teeb suuremaid samme vaimse tervise toetamiseks

«Ravikulude kasvu ei saa ilmtingimata pidada halvaks. Ravile saamine on ilmselgelt vajalik ja positiivne ning seega on ka arusaadav, et kulud kasvavad,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik, «Kui tahame seda tõusutrendi aga mõistlikuna hoida, tuleb panustada ennetusse, varajasse sekkumisse. Suur osa neist probleemidest on ravitavad ja ennetatavad.»

«Rohelise raamatu valmimine on väga oluline samm edasi käsitlemaks terviklikult vaimse tervise küsimusi ja muresid. Ma ei väsi kordamast, et tervisemuresid ei saa kunagi lahendada tervisevaldkond üksinda nii, et ülejäänud inimesed ja riik vaatab kõrvalt,» ütles sotsiaalminister, «Riik lähtub positiivse vaimse tervise edendamisest, enesehoidmisest, kogukonnateenuste arendamisest, tervishoiuteenuste ja psühhiaatrilise abi kättesaadavuse parandamisest.»

Oidermaa leiab, et vaimse tervise murede häbimärgistamine peab lõppema, sest raskuste häbenemine ja varjamine teeb inimesi haigemaks. «Näeme hoiakuid, et vaimse tervise häiretes on inimesed süüdi, need on nõrkus ja rumalus. Nii on ju selge, et inimesed ei tegele naljalt oma vaimse tervise hoidmisega ja ei otsi õigel ajal abi, kui on oht silt otsaette saada.» Õppe-, töö- ja elukeskkonda planeerides tuleks Oidermaa sõnul samuti lähtuda vaimse tervise toetamisest mõeldes ümbrusele, suhtlusele ja suhtlemisprobleemidega tegelemisele.