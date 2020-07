Uuringus selgus, millisest materjalist kodus valmistatud mask on kõige tõhusam

Florida Atlandi ülikooli meeskond testis COVID-19 pandeemia kestel erinevaid materjale, mida on kaitsemaskide jaoks laialdaselt kasutatud.

«Kuigi meditsiinilise varustuse tõhususe kohta on tehtud mõned eelnevad uuringud, pole meil praegu palju teavet riidepõhiste katete kohta, mis on meile kõige paremini kättesaadavad,» rääkis Siddhartha Verma, Florida Atlandi ülikooli professor ja uuringu autor. «Loodame, et paberil esitatud visuaalid aitavad edastada sotsiaalse distantseerumise ja näomaskide kasutamise soovituste tagamaid.»