Teadlased selgitavad, miks ergutuseks minna kohvi joomise asemel magama

Uinak võib parandada mälu ja mõtlemisvõimet

Uuringud on näidanud, et uni mängib olulist rolli asjade õppimises ja meelde jätmises.

Uinak on hea tujutõstja

Kui tuju on ära, pakub uinak kosutust. Isegi pool tundi pikutamist ilma magama jäämiseta muudab vaatenurka olukorrale ja võib enesetunnet parandada. Teadlased selgitavad, et pikali heitmisega kaasnev keha lõõgastumine ja puhkamine aitab meeleolu tõstmisele kaasa olenemata sellest, kas jäädakse magama või mitte.

Lühikesed uinakud – suured eelised

Kasu toob juba 10-minutiline uinak. Kui pikutad kauem kui 30 minutit, siis sisened juba sügava une faasi ja sealt ärgates tunned end rohkem väsinuna, kui pikali heites. Siin on tegemist n-ö une-inertsi e. ärkamisjärgse uimasusega. Mida pikemaks unepaus venib, seda raskem on ärgata ja kulub rohkem aega tööülesannete jt pooleliolevate tegevuste juurde naasmiseks.

Uni on tõhusam abiline kui kofeiin

Pikk uneta öö tulekul? Väike uinak aitab energiat säästa

Kui on ette teada, et uneta ööd on tulekul (näiteks reisimise tõttu), on hea teha pigem väike uinak kui hoida end kohviga ärkvel. Kui magamiseks ei ole aega ega võimalust või on lihtsalt suur tahtmine kohvi juua, siis on soovitatav juua kohvi väikeses koguses ja tihedamini, mitte korraga tervet suurt tassitäit.