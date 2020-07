Neandertallastelt päritud DNA võib suurendada Covid-19 riski

Geeniuuringud said alguse sellest, et raskeid koroonaviirusest tingitud haigusjuhte esines ka nende inimeste seas, kes ei kuulunud otseselt riskigruppi, kelleks on eakad, mehed ja kaasuvate haigustega inimesed. Nii hakati uurima võimalikku seost pärilikkusega.

Uuringus tähelepanu all olnud genoomi osal, mis hõlmab kuut geeni, on olnud mõistatuslik teekond läbi inimkonna ajaloo. Uuringus osalenutest tuvastati taolised geenid 63 protsendil Bangladeshi elanikel; Lõuna-Aasia piirkonnas arvatakse need geenid olevat ühel kolmandikul elanikkonnast. Sarnane DNA järjestus on aga haruldane mujal maailmas – seda leiti vaid 8 protsendil eurooplastest ja 4 protsendil Aasia idaosas elavatel inimestel. Sellist geenikombinatsiooni ei ole aga üldse leitud Aafrikast.