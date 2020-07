Noorte kehvemad sotsiaalsed oskused võivad viia meelemürkide tarvitamiseni

«Sotsiaalsed oskused võimaldavad meil päevast päeva teistega suhelda. Need on eluks vajalikud oskused, mille hulgas on näiteks analüüsi- ja empaatiavõime, probleemide lahendamise ja kompromissi leidmise oskus, oskus võtta vastu otsuseid ning vältida ja lahendada konflikte,» kirjeldas Muri.