Koroonaviiruse leviku oht mõjutab restoranis toidu nautimist

Harvardi Meditsiinikooli arsti Dr Karani sõnul peaksid restoranides söömas käimist vältima nii Covid-10 sümptomitega kui ka nõrga immuunsüsteemiga inimesed. See on oluline nende endi ja ka teiste inimeste ohutuseks. Kui inimene on terve, on soovitatav välja sööma minnes eelistada kohti, kus saab süüa õues värske õhu käes. Plaane tehes võiks välja valitud restorani ette helistada ja küsida, kas ja kuidas on neil arvestatud klientide ohutusega söögikohas viibimisel.