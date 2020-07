Kuus valge müra nutirakendust uneprobleemidega kimpus olijale

Unetuse sümptomid mõjutavad 35 protsenti maailma rahvastikust. Häirivad helid võivad olla paukuvad uksed, norskamine või köha, loomade tekitatavad helid, liiklusmüra ja sireenid, kriuksuv põrand, liftiuksed või hotelli jäämasinad, vestlused või naer ning tilkuv vesi. Uuringud näitavad, et valget müra kuulates jäävad inimesed kiiremini magama. See on ilmselt tingitud sellest, valge müra summutab häirivad helid.

Kuus valge müra nutirakendust

Rohkem kui 200 taustaheliga rakendus myNoise kasutab nii loomulikku valget müra kui ka kalibreeritud helisid. Unikaalse kalibratsiooniprotsessi käigus mõõdetakse ja sobitatakse heli inimese kuulmisulatusega. Nii on helide maskeerimine vaiksematel tasemetel tõhusam. Unetaimeriga väljakeeratavate helide seas on vihmasabin telgil, loomulik kosk, kauge müristamine, lõke, puhur ning isegi magav draakon. Rakendusel on olemas tasuta versioon.

White Noise loob helisid üle erinevate sageduste. Sellel on kolm versiooni, mis toetavad katkematut heli mängimist internetiühenduseta. Heliassortiisse kuuluvad vihm, vesi, koduseadmed, loodus, reisimine ja muud helid nagu nurruv kiisu ja tiibeti laulev kauss. Tasuta saab helisid alla laada White Noise turult.

«Relax Melodies: Sleep Sounds» pakub enam kui 100 rahustavat heli, muusikat, rütmi ja tooni une soosimiseks. Kasutaja saab helisid kkokku segada. Pakutavad helid on üsna sarnased eelmistele (loodus, seadmed, masinad), kuid selles on ka meditatsioonimuusikat. Rakendus meenutab kuneaega ning pakub meditatsioone, hindamistehnikaid ja unejutte.

«Atmosphere: Relaxing Sounds» sisaldab enam kui 100 kõrge kvaliteediga looduslikku ja kunstlikku heli. Helid on jaotatud eri keskkondade järgi: rand, mets, linn, kodu, veealune, park, maapiirkond, instrumentaalne, Ida-Aasia. See rakendus laseb lisaks helide segamisele enda helisid importida. Iga heli valjus on kohandatav.

White Noise Deep Sleep Sounds pakub enam kui 25 kohandatavat valge müra ja sügava une heli. Valikus on beebide und soodustavad helid nagu näiteks emaüsa helid. Helide valik on sarnane eelmainitud rakendustele. Tasuta versioon mängib helisid 8 tundi ning viimane mängitud heli algab rakenduse taaskäivitamisel uuesti. Tasuta versioonis on reklaamid.