Tavalisim peavalu on pingepeavalu, mis põhjustab kerget kuni mõõdukat valu, kuigi võib ka üsna tugevaks minna. Seda on tunda mõlemal peapoolel ning see võib esineda ühes kangete või valusate õlgade ja kaelaga. Üldiselt kaob see paari tunni jooksul ning ei takista inimestel igapäevastes tegevustes osalemist.