Putukahammustuste ja nõelamisega toimetuleku meelespea

Putukahammustuste levinuimaks tunnuseks on äkki ilmuvad sügelevad laigud ja kublad. Sääse- ja parmuhammustus võib tekitada ebameeldiva sügeluse ja kihelevad kublad; mesilaselt või herilaselt nõelata saamise tagajärjed võivad aga olla eluohtlikud.

Putukahammustusest või nõelamisest tingitud vaevuste korral tee järgmist:

Tugev reaktsioon putuka hammustusele või nõelamisele näitab, et inimene on tundlik putuka mürgis sisalduvate valkude suhtes. Ülitundlikel inimestel, kellel turse ja lööve tekivad mõne minutiga, võiks kodus olla automaatne süstal EpiPen ägeda allergilise reaktsooni ära hoidmiseks ja eluohtliku olukorra ennetamiseks. Soovitatav on perearstiga sobivate ravimite teemal eelnevalt nõu pidada.