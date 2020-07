Tallinna Kiirabi avab uue tugikeskuse

Tallinna Kiirabi on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiumeti hallatav asutus, mis on riigi suurima patsientuuriga kiirabi ettevõte. Teenindame aastas ligikaudu 100 000 väljakutset, mis teeb uue väljakutse iga 5-6 minuti järel. Tallinna Kiirabi ligi 500 arsti, õde ja parameedikut töötavad ööpäevaringselt kolmes vahetuses kokku kaheksas tugikeskuses Mustamäel, Haaberstis, Koplis, Kesklinnas, Lasnamäel Pae ja Mahtra tugikeskuses ning Maardus ja Viimsis.

Uued ostetud kiirabiautod vastavad EL klassile C ja on ette nähtud raskes ja üliraskes seisundis patsientide raviks. Selline kiirabiauto on sisuliselt ratastel intensiivravi palat. Uuendusena on Tallinna Kiirabil sellest suvest alates telemeditsiini võimekus, mis võimaldab kiirabi õebrigaadil saada kriitilises seisundis patsiendi osas eriarsti konsultatsiooni otse sündmuskohal. Patsiendi uurimiseks kasutatav multifunktsionaalne monitor saadab andmed arsti kabinetti või autosse ja arstil on võimalus nii konsulteerida kõigi kiirabibrigaadide tööd kogu piirkonnas.