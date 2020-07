Hiljuti avastatud katkujuhtumid panid Hiina valitsuse tegutsema

Paar päeva tagasi Pekingist loodes asuvas Bayannuris avastatud haigusjuhtude puhul on leidnud kinnitust, et tegemist on närilistelt inimesele edasi kanduva muhkkatkuga. Nakatuda võib nii loomade liha süües kui ka nende karvkattes elavate kirpude hammustuste kaudu.