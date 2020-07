Ettevõtjad kinkisid Tallinna Lastehaiglale lapse ja vanema suhtluspäevikud

«Tegemist on hea töövahendiga, mis sunnib meie kiirustaval nutiajastul aega maha võtma ja päriselt oma lapsega koos olema. Nii lapsed kui vanemad saavad otsida vastuseid inspireerivatele küsimustele sõnas ja pildis, unistada, mõelda ja kasvada koos. Sunnitud haiglas oleku ajal aitavad sellised tegemised üksteist paremini tunnetada ja muredele leevendust saada.» sõnas Katrin Luts, SA Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees.

Enamik lapsi suudab taastuda igasugustest õnnetustest ja haigustest, kui neile pakutakse õiget tuge – eelkõige aitab taastumisele kaasa lapse turvaline side tema hooldaja(te)ga. «Haiglas olles on laps täiesti uues keskkonnas ja sellel hetkel on eriti oluline jätta muremõtted kõrvale ja keskenduda tervenemisele,» tõi välja Lilian Promet, päeviku «Minu ja Sinu tähtsad jutud» üks autoritest. Ettevõte kingib edaspidi iga kuuenda päeviku Tallinna Lastehaiglale.

Sel kevadel oma seitsmeaastase lapsega Tallinna Lastehaiglas olnud Janne Ristimets ütles, et päevik oli neile eriliseks kingituseks. Üheskoos päeviku täitmine muutus mõnusaks osaks päevast, kus oma lapsega tõsiselt ja tõeliselt kohtuda. «Suhtluspäevik suunas hästi teemadeni, millest rääkida, mille eest tänulik olla ja millest koos unistada,» sõnas Janne Ristimets.

Päevik «Sinu ja Minu tähtsad jutud» on Lilian Prometi sõnul justkui salalaegas, mis avab läbi suunatud küsimuste ja koos joonistamise justkui «võlumaailma», kus kõik on võimalik ja puuduvad piirangud. Seal ei anta hinnanguid, on lihtsalt koos tegutsemise rõõm.