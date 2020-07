Kuus sammu, kuidas saada kiiremini arstiabi

Kerge tervisemurega saab abi apteegist või perearsti nõuandeliinilt

Kergete terviseprobleemidega, nagu väike palavik, kurguvalu või nohu-köha, tuleks püsida kodus, puhata ning lasta keha immuunsüsteemil oma tööd teha. Ligi 80 protsenti vaevustest läheb ise üle. Kehva enesetunde korral saab turgutust käsimüügiravimitest, mille kohta oskavad soovitusi jagada apteekrid. Kiiret abi saab ka nõuandetelefonilt 1220 (kehtib tariif kuni 30 eurosenti minut) või 634 6630, kus perearstid ja -õed annavad ööpäev läbi tervisenõu.

Haigestumisel alusta perearstist

Kui haigus kestab juba mõnda aega ja on ägeda loomuga, tasub pöörduda oma perearsti poole, kes koostöös pereõega diagnoosib ja ravib enamikku haigusi ja saab vajadusel suunata ka eriarsti vastuvõtule.

Kasuta e-konsultatsiooni

E-konsultatsioon säästab aega ise eriarsti poole pöördumise arvelt. Nimelt on perearstil võimalik e-konsultatsiooni kaudu ise konsulteerida eriarstidega patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ja ravi määramiseks. Kui selgub, et vajalik on eriarsti juurde minek ja täiendavad uuringud, kutsub eriarst patsiendi oma vastuvõtule.

Praeguseks saavad perearstid oma patsiendi tervisemure lahendamiseks eriarstiga konsulteerida juba mitmekümnel erialal. E-konsultatsiooni teenust on 2020. aasta esimesel poolaastal kasutanud 13 700 inimest pea 30 000 korda.

Kasuta digiregistratuuri

Kiireim ja mugavaim on sobilik eriarstiaeg leida üleriigilise digiregistratuuri kaudu, kus on võimalik vastuvõtu aegu broneerida, muuta või tühistada. Digiregistratuur annab valikuvabaduse leida sobiv eriarsti vastuvõtuaeg ühest kohast, ilma et peaks pöörduma erinevatesse raviasutustesse. Kui patsient ei leia endale ise sobivat aega eriarsti juurde, siis soovitab neid digiregistratuuri juurde loodud tehnoloogiline abimees.

Praeguseks on digiregistratuuri kaudu võimalik arstiaega broneerida juba 66 raviasutusse. Digiregistratuuris on alates selle loomisest ehk viimase pooleteise aastaga tehtud üle 68 000 broneeringu. Tasub tähele panna, et eriarsti vastuvõtuaja broneerimiseks on vajalik perearsti saatekiri (v.a günekoloogi, naha-suguhaiguste arsti, silmaarsti või psühhiaatri juurde).

Vaata arstiaegu üle Eesti

Erinevates raviasutuses ja erinevate arstide juurde võivad olla väga erineva pikkusega ooteajad. Eriarsti saatekirja saades võiks unustada kindla haigla või arsti eelistuse ning vaadata arstiaegu erinevate raviasutuste lõikes üle Eesti. Patsiendil on õigus valida endale sobiv arst ning vastuvõtuaeg ükskõik millises raviasutuses.

Isegi kui perearst on saatekirjale kirjutanud mõne kindla arsti või raviasutuse nime, tasub alati uurida vastuvõtuaegu teistest haiglatest või teiste arstide juurde. Haigekassa kulul arstiabi saamiseks vali kindlasti nende lepingupartner.

Tühista arstiaeg, kui ei saa vastuvõtule minna