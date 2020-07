Sõrmede pidev naksutamine on tüütu teistele ning võib viia liigeste paistetuseni ja vähendada sõrmede haardetugevust.

Igal inimesel on harjumusi, mis on osa igapäevaelust ja jäävad sageli endale märkamatuks. Ometigi mõjutavad need tegevused inimese tervist ja neist nii mõnestki loobumine mõjuks hästi elukvaliteedile. Terviseportaal WebMD toob välja valiku harjumusi, millest võiks hakata end kiirkorras võõrutama.