Euroopa ravikindlustuskaart aitab reisil tekkinud tervisemurede korral

Koroonakriisi järgsete reisipiirangute leevendamine Euroopa Liidu riikides on inimesed pannud taas reisiplaane tegema. Seda kinnitab iga päevaga kasvav haigekassa klienditeeninduse poole pöörduvate inimeste arv, kes soovivad kiiremas korras tellida Euroopa ravikindlustuskaarti või selle asendussertifikaati. Eesti Haigekassa selgitab, miks on kaart oluline abimees ja kuidas see aitab õnnetuse korral vähendada kulutusi arstiabile.