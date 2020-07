Uuring: kontaktisolatsioonis patsiendid tunnevad end häbimärgistatuna, hirmul ja üksildasena

Kui praegu nähakse Eesti tervishoiusüsteemi pigem teenusekesksena, siis Eesti rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 üks eesmärk on arendada tervishoius inimkesksust. Selle aluseks on teadmised sihtrühmade kohta. «Isoleeritud patsientide õendusabi planeerimist raskendavadki vähesed teadmised selliste kogemuste kohta,» rääkis Tartu Ülikoolis õendusteaduse õppekava läbinud Heli-Kaja Kübarsepp, kelle sõnul on seda nii Eestis kui ka kogu maailmas vähe uuritud.