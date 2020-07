Merko ehitab regionaalhaiglale vähiravi tippkeskuse

Y-korpusesse on kavandatud kõrgendatud keskkonnatehnilisi lahendusi vajavad keemiaravi päevaravi osakond, keemiaravi ja hematoloogia palatiosakonnad, nefroloogiakeskuse hemodialüüsiosakond ja nefroloogia palatiosakond. Samuti kolib uude korpusesse patoloogiakeskus. Hoone keldrikorrusele rajatakse kaasaegne magnetresonantstomograafia (MRT) keskus, millega võimestatakse oluliselt tipptasemel diagnostika kättesaadavust haigla patsientidele.

«Vähiravi on regionaalhaigla prioriteet ning on rõõmustav, et juba paari aasta pärast saame meie vähihaigetele uues kõrgtehnoloogilises Y-korpuses väga head ravikeskkonda ja patsiendisõbralikke ravitingimusi pakkuda,» ütles haigla juhatuse esimees Agris Peedu.