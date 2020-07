Rootsi teadlased: immuunsus koroonaviiruse suhtes võib olla seniarvatust suurem

«T-rakud on valgete vereliblede tüüp, mis spetsialiseeruvad viirusesse nakatunud rakkude ära tundmisele ja on oluline immuunsüsteemi osa,» ütleb Karolinska instituudi nakkusmeditsiini keskuse abiprofessor Marcus Buggert, üks teadusartikli autoreid.

«Täiendavate analüüsidega oleme nüüdseks detailselt kaardistanud T-rakkude vastuse enne ja pärast COVID-19 nakkust. Meie tulemused näitavad, et T-rakkude immuunsus on tekkinud kaks korda suuremal arvul inimestel võrrelduna antikehadega inimestega.»

200 mõõdukate koroonasümptomitega või sümptomiteta inimese näidistega tehti immunoloogilised analüüsid. Uuringusse kuulusid Karolinska ülikooli haigla patsiendid, teised patsiendid ning nende eksponeeritud pereliikmed, kes naasesid pärast Alpides veedetud puhkust märtsis Stockholmi. Lisaks kaasati vahemikus 2019-2020 vereannetuse teinud terved doonorid kontrollgrupina.

T-rakkude immuunsus nähtavate sümptomiteta isikutel

Konsultant Soo Aleman on Karolinska ülikooli haiglas ühes kolleegidega patsiente jälginud ning neile teste teinud alates haigusperioodi algusest. «Huvitav tähelepanek oli see, et mitte ainult COVID-19 diagnoosiga patsiendid ei näidanud T-rakkude immuunsust, vaid ka mitmed nende nähtavate sümptomiteta pereliikmed.» Umbes 30 protsendil 2020. aasta mais vereannetuse teinutel olid koroonaviiruse spetsiifilised T-rakud - see number on varasematest antikehade testidest oluliselt suurem.

T-rakkude vastus on kooskõlas teiste viiruste vaktsiinide järel tehtud mõõtmistega. Raskekujulise koroonaviirusega patsientidel tekkis sageli tugev T-rakkude ja antikehade vastus. Mõõdukate sümptomitega patsientidel polnud alati antikehade vastuse tuvastamine võimalik, kuid siiski esines seda paljudel.

Suurepärased uudised rahvatervise seisukohalt

«Meie tulemused näitavad, et ühiskonna immuunsus võib olla antikehade testide viidatust oluliselt suurem,» ütles professor Hans-Gustaf Ljunggren, Karolinska instituudi nakkusmeditsiini keskuse professor ja teadusartikli kaasautor. «Kui see tõepoolest nii on, on see rahvatervise seisukohast suurepärane uudis,» lisas Ljunggren.

T-rakkude analüüside läbiviimine on antikehade testidest keerulisem ning neid tehakse hetkel ainult spetsiaalsetes laborites nagu nakkusmeditsiinikeskus Karolinska Instituudis.