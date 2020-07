Närimiskummi seedimiseks kulub aastaid, suitsetamine ja istuvas asendis magamine leevendab kõrvetisi, laktoositalumatu peab loobuma kõigist piimatoodetest - need ja mitmed teised seedimisega seotud uskumused on aja jooksul tekitanud palju küsimusi ja arutelusid. Uurimused näitavad, et paljud levinud arusaamad on aga osutunud tervisemüütideks ja vajavad lähemat selgitamist.