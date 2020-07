Terviseamet asub Saaremaa ja Valgamaa elanike joogivett uurima

Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade joogivee kvaliteedist iga maakonna 40 puur- ja salvkaevust. Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialisti Lauri Liepkalnsi sõnul eelistatakse proovivõtu kohtade valikul veevärke, kus vett kasutatakse aastaringselt ning on rohkem kui 10 tarbijat või kus puurkaev/salvkaev on kasutusel mitme majapidamise peale (näiteks suvilapiirkonnad).