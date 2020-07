Ülemiste keskuses avati tervise puudutusega ilukeskus

«Apotheka Beauty ei ole üksnes pood, vaid tervise puudutusega ilukeskus, kus on esindatud kvaliteetne ja tunnustatud apteegikosmeetika ning erinevate teenuste valik. Selleks, et inimesel oleks toodete sobivuse osas suurem kindlus, oleme kasutusele võtnud innovaatilised lahendused ja personaalse teeninduskultuuri. Näiteks on võimalik hinnata kaasaegse aparaadiga naha seisundit või läbida peanaha diagnostika. Soovime oma kliendile pakkuda tooteid, mis talle päriselt sobivad ja seetõttu on nahadiagnostika oluline osa ostuprotsessist,» selgitas Apotheka Beauty juhatuse liige Marit Sõnajalg.